В Татарстане в новогоднюю ночь ожидается теплая погода со снегом

Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде 31 декабря и 1 января.

Так, ночью и днем 31 декабря, в связи с выходом на Европейскую территорию России активного североатлантического циклона, погода в Республике Татарстан существенно ухудшится. Ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный юго-западный ветер порывами до 17—22 м/с, в отдельных районах гололед. Прогнозируется существенный рост температуры воздуха: минимальная ночью составит -8..-13°, в восточных районах до -16..-21°, с повышением к утру; в течение дня повысится до -4..+1°. На дорогах сильная гололедица и образование снежных заносов. Также ожидается значительное и резкое падение атмосферного давления.



В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в РТ под влиянием теплого сектора циклона ожидается теплая погода временами со снегом, мокрым снегом. Местами слабая метель и гололед. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 7—12 м/с, порывами до 14 м/с. Температура ночью и днем составит -4..+1°. На дорогах сохранятся снежные заносы и сильная гололедица, сообщает МЧС РТ.

Ранее Гидрометцентр России дал неблагоприятный прогноз на новогоднюю ночь.