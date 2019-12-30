Эксперт прогнозирует курс доллара на 2020 год в диапазоне 65—67 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, в следующем году отечественная валюта незначительно ослабит позиции до 65—67 рублей за доллар США.

2019 год был благополучным для национальной валюты. По его итогам рубль укрепился с 67 рублей до 61,9 рубля за один доллар США по данным на 30 декабря.

Второе пиковое значение — 67 рублей — наблюдалось в августе на фоне снижения нефтяных котировок и обострения торговой войны между США и Китаем. Аналитики ожидали, что к концу года рубль ослабнет, однако многочисленные прогнозы о падении рубля не сбылись. За год отечественная валюта укрепилась более чем на 8%. Это одна из лучших динамик среди валют развивающихся стран.

Поддержку рублю оказывали стабильные и высокие цены нефть. При этом стоит отметить, что степень зависимости этих показателей уменьшилась по сравнению с прошлым годом. Санкционная политика против России незначительно повлияла на национальную валюту. Покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила препятствовала более значительному укреплению рубля.



