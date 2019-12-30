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«Реальное время» преодолело отметку в 10 миллионов уникальных посетителей в год

10:00, 30.12.2019
«Реальное время» преодолело отметку в 10 миллионов уникальных посетителей в год

Количество уникальных посетителей интернет-газеты «Реальное время» за 2019 год составило 10,1 млн, следует из данных «Яндекс.Метрики».

По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 12,5% или на 1,12 млн уникальных посетителей в год.

Кроме того, «Реальное время» стабильно входит в тройку наиболее цитируемых СМИ Татарстана по версии «Медиалогии», а также в десятку самых посещаемых СМИ республики по версии Liveinternet.

ТехнологииIT Татарстан
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