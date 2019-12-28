Тренер «Ак Барса» о трех поражениях подряд: «Никакой паники, мы не можем выигрывать все матчи»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о состоянии команды к матчу регулярного первенства КХЛ против ярославского «Локомотива».

— Команда в хорошем настроении — нам предстоит интересная игра с сильным соперником. «Локомотив» — организованная команда с хорошими, мастеровитыми игроками. Плюс, я думаю, те хоккеисты, кто играл в Казани, будут сверхмотивированы. Команда мало удаляется и играет очень дисциплинированно, это тоже нужно учитывать. Много молодежи, знаем ее сильные качества. Поэтому готовимся к хорошему, быстрому матчу, нам нужно сыграть, как мы хотим, поправить то, что где-то не получалось в последних играх.

— Тренерский штаб «Ак Барса» тоже будет сегодня сверхмотивирован?

— А когда мы не были мотивированы? Я не помню ни одного матча, чтобы мы не были мотивированы. «Локомотив» для нас — дополнительная мотивация, это не секрет. Но сейчас мы все-таки «Ак Барс», то, что происходит у них, — это их проблемы, не наша забота.

— В последнее время у команды непростая ситуация в плане результата — 6 поражений в 9 матчах.

— Но мы берем очки, это тоже надо учитывать. Плюс состав и все остальное — мы готовимся и все понимаем. У нас никакой паники, к тому же проигрывали в овертайме, по буллитам. Не может команда весь чемпионат пройти по графику и все выиграть. Это нормально, и мы должны быть готовы к таким ситуациям, когда мы уступаем.

Мы ротируем состав, у нас вливаются молодые ребята — им тоже тяжело, уровень другой. Все команды уже в игровом тонусе, все подтянулись, и везде равные игры: разница в 1—2 гола, буллиты, овертайм. Мы верим в то, что мы делаем, и команда тоже в это верит, — сказал Горбенко.