В Казани девушка погибла под колесами КАМАЗа

Фото: соцсети

В Дербышках под колеса КАМАЗа попала девушка, переходившая дорогу в неположенном месте. Фото с места ДТП выложено в соцсети.

Сообщается, что авария произошла у остановки «Гастроном». Девушка перебегала дорогу через две сплошные полосы. Комментаторы предположили, что она рассчитывала переждать поток автомобилей на разделительной полосе, а грузовик ее зацепил.

От полученных травм девушка погибла на месте.