В Казани девушка погибла под колесами КАМАЗа
В Дербышках под колеса КАМАЗа попала девушка, переходившая дорогу в неположенном месте. Фото с места ДТП выложено в соцсети.
Сообщается, что авария произошла у остановки «Гастроном». Девушка перебегала дорогу через две сплошные полосы. Комментаторы предположили, что она рассчитывала переждать поток автомобилей на разделительной полосе, а грузовик ее зацепил.
От полученных травм девушка погибла на месте.Происшествия Татарстан
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