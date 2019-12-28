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В Казани девушка погибла под колесами КАМАЗа

13:16, 28.12.2019
В Казани девушка погибла под колесами КАМАЗа
Фото: соцсети

В Дербышках под колеса КАМАЗа попала девушка, переходившая дорогу в неположенном месте. Фото с места ДТП выложено в соцсети.

Сообщается, что авария произошла у остановки «Гастроном». Девушка перебегала дорогу через две сплошные полосы. Комментаторы предположили, что она рассчитывала переждать поток автомобилей на разделительной полосе, а грузовик ее зацепил.

От полученных травм девушка погибла на месте.

Происшествия Татарстан
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