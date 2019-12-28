В праздники из Казани до Свияжска организован мультимодальный маршрут
В дни новогодних праздников будет организован мультимодальный маршрут до острова-града Свияжска. Доехав до станции Свияжск на электричке, пассажиры смогут пересесть на автобус.
От станции «Свияжск» до острова-града автобус отправляется в 12.10, 14.10, 15.45, 17.10, в обратном направлении — в 13.30, 15.10, 16.25, 17.30.
Гости острова могут приобрести единый билет, включающий как проезд на автобусе, так и посещение шести музеев острова. Купить его можно в пригородных кассах на станциях «Казань-1», «Казань-2», «Компрессорный», «Метро «Аметьево», «Юдино», «Васильево», «Зеленый Дол» и «Свияжск», передает портал мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что в новогодние праздники пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки будут проезжать в электричках бесплатно.Общество Татарстан
комментарии
Просто отлично.
Планируем со Старухой съездить м внучками в восстановленный Свияжск.