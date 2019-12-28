Фоторепортаж: десять человек спасены при пожаре в многоквартирном доме в Казани

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня утром в Советском районе Казани произошел пожар в многоквартирном доме. Пожарные успели вывести из задымленных коридоров десять человек.

Сообщается, что пожар возник в квартире первого этажа в доме по ул. Зур Урам, 8. Самостоятельно эвакуировались из здания 15 человек, из них 7 детей. Еще 10 человек вывели пожарные при помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, передает пресс-служба ведомства.

В результате пожара сгорели вещи и мебель в гостиной комнате на площади 6 кв. м. Пострадавших нет.

Ранее в Авиастроительном районе Казани загорелся торговый ларек.