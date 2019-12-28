День в истории: День смеха, первый показ синематографа, смерть Есенина
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 28 декабря. В этот день отмечают:
- Международный день кино.
- День смеха в Испании.
В этот день произошли следующие события:
- 1065 — в Лондоне освящено Вестминстерское аббатство.
- 1869 — в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.
- 1895 — первый публичный показ фильма братьями Люмьер.
- 1905 — образование Сочинской республики.
- 1973 — публикация в Париже романа Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
- 1999 — Сапармурат Ниязов стал пожизненным президентом Туркмении.
Родились:
- 1800 — Василий Садовников (ум. 1879), русский художник.
- 1911 — Евгений Федоров (ум. 1993), дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
- 1922 — Стэн Ли (ум. 2018), американский создатель комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel.
- 1954 — Дензел Вашингтон, американский актер и кинорежиссер.
- 1967 — Федор Чистяков, российский рок-музыкант, автор песен, лидер и основатель группы «Ноль».
- 1969 — Линус Торвальдс, финский программист, создатель Linux.
Ушли из жизни:
- 1734 — Роб Рой (р. 1671), разбойник, прозванный шотландским Робин Гудом.
- 1925 — Сергей Есенин (р. 1895), русский советский поэт.
- 1945 — Теодор Драйзер (р. 1871), американский писатель.
- 2004 — Сьюзен Зонтаг (р. 1933), американская писательница, критик и режиссер.
- 2015 — Иэн Фрейзер Килмистер (р. 1945), британский бас-гитарист и вокалист, основатель и участник рок-группы Motrhead.
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