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День в истории: День смеха, первый показ синематографа, смерть Есенина

01:32, 28.12.2019
День в истории: День смеха, первый показ синематографа, смерть Есенина
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 28 декабря. В этот день отмечают:

  • Международный день кино.
  • День смеха в Испании.

В этот день произошли следующие события:

  • 1065 — в Лондоне освящено Вестминстерское аббатство.
  • 1869 — в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.
  • 1895 — первый публичный показ фильма братьями Люмьер.
  • 1905 — образование Сочинской республики.
  • 1973 — публикация в Париже романа Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
  • 1999 — Сапармурат Ниязов стал пожизненным президентом Туркмении.

Родились:

  • 1800 — Василий Садовников (ум. 1879), русский художник.
  • 1911 — Евгений Федоров (ум. 1993), дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
  • 1922 — Стэн Ли (ум. 2018), американский создатель комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel.
  • 1954 — Дензел Вашингтон, американский актер и кинорежиссер.
  • 1967 — Федор Чистяков, российский рок-музыкант, автор песен, лидер и основатель группы «Ноль».
  • 1969 — Линус Торвальдс, финский программист, создатель Linux.

Ушли из жизни:

  • 1734 — Роб Рой (р. 1671), разбойник, прозванный шотландским Робин Гудом.
  • 1925 — Сергей Есенин (р. 1895), русский советский поэт.
  • 1945 — Теодор Драйзер (р. 1871), американский писатель.
  • 2004 — Сьюзен Зонтаг (р. 1933), американская писательница, критик и режиссер.
  • 2015 — Иэн Фрейзер Килмистер (р. 1945), британский бас-гитарист и вокалист, основатель и участник рок-группы Motrhead.
ОбществоИстория
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