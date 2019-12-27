Вечерняя пробка в центре Казани продержалась 2,5 часа

В Казани пробка на улицах Татарстан и Пушкина продержалась 2 часа 30 минут. Пик затора пришелся на 17:24, в этот момент он достиг длины в 2,1 км.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, передает сервис «Яндекс.Пробки».

Самой длинной пробкой дня стал дневной затор на улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Сахарова. Его длина составила 3,1 км. Также в список вошли пробки на проспекте Ямашева (2,4 км), улице Техническая (2,3 км) и улицах Вишневского и Назарбаева (2,1 км).