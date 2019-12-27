Клиенты «Альфа-банка» сообщили о крупном сбое в работе онлайн-обслуживания
В пятницу вечером в работе мобильного приложения и карт «Альфа-банка» произошел сбой. Жалобы начали поступать около 15.00 по московскому времени.
В банке подтвердили информацию о нестабильной работе сервисов, передает Forbes.
«Альфа-банк» столкнулся с большой нагрузкой на свои системы в предновогодние дни, нагрузка больше, чем мы ожидали», — цитирует журнал ответ пресс-службы.
Большинство пользователей сайта Downdetector жалуются на невозможность заплатить со счета. Также они сообщают о невозможности снять деньги в банкомате и на неоткрывающееся приложение.ЭкономикаБанкиТехнологииIT
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