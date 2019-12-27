Новости экономики

17:34 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Клиенты «Альфа-банка» сообщили о крупном сбое в работе онлайн-обслуживания

17:18, 27.12.2019
Клиенты «Альфа-банка» сообщили о крупном сбое в работе онлайн-обслуживания
Фото: realnoevremya.ru

В пятницу вечером в работе мобильного приложения и карт «Альфа-банка» произошел сбой. Жалобы начали поступать около 15.00 по московскому времени.

В банке подтвердили информацию о нестабильной работе сервисов, передает Forbes.

«Альфа-банк» столкнулся с большой нагрузкой на свои системы в предновогодние дни, нагрузка больше, чем мы ожидали», — цитирует журнал ответ пресс-службы.

Большинство пользователей сайта Downdetector жалуются на невозможность заплатить со счета. Также они сообщают о невозможности снять деньги в банкомате и на неоткрывающееся приложение.

ЭкономикаБанкиТехнологииIT
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров