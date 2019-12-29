Экс-министр экономики России заявил о вреде антисанкций

Бывший министр экономики России Яков Уринсон заявил «Реальному времени», что антисанкции отрицательно сказались на России.

— Доля России в мировой экономике меньше двух процентов, и кто пострадал от этих российских антисанкций? Европейские страны могут продать свою продукцию в другое место — у них нет проблем от антисанкций, а вот для нас санкции — это проблема, особенно в импорте технологий.

По мнению Уринсона, от антисанкций больше всего страдает нефтяная промышленность: отсутствие зарубежных технологий может негативно сказаться на проектах по освоению северных месторождений. Собственные технологии вряд ли получится разработать в короткий срок, добавил Уринсон.