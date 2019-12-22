Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году

Министерство юстиции РФ зарегистрировало совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора, которым утверждается расписание Единого госэкзамена на 2020 год.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ЕГЭ начнется 25 мая. Экзамены распределяются следующим образом:

25 мая — география, литература и информатика

28 мая — русский язык

1 июня — базовая и профильная математика

4 июня — история и физика

8 июня — обществознание и химия

11 июня — иностранные языки и биология

15 и 16 июня — раздел «Говорение» по иностранным языкам.

До конца июня (19 — 29 июня) предусмотрены дни пересдач и резервные дни по всем предметам.

Кроме того, приказом утверждены даты так называемой весенней волны (с 20 марта по 6 апреля) и сентябрьских пересдач по обязательным предметам (4 и 7 сентября).