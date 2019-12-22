Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году
Министерство юстиции РФ зарегистрировало совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора, которым утверждается расписание Единого госэкзамена на 2020 год.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ЕГЭ начнется 25 мая. Экзамены распределяются следующим образом:
- 25 мая — география, литература и информатика
- 28 мая — русский язык
- 1 июня — базовая и профильная математика
- 4 июня — история и физика
- 8 июня — обществознание и химия
- 11 июня — иностранные языки и биология
- 15 и 16 июня — раздел «Говорение» по иностранным языкам.
До конца июня (19 — 29 июня) предусмотрены дни пересдач и резервные дни по всем предметам.
Кроме того, приказом утверждены даты так называемой весенней волны (с 20 марта по 6 апреля) и сентябрьских пересдач по обязательным предметам (4 и 7 сентября).ОбществоОбразование
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