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Казань обогнала Москву в рейтинге самых посещаемых городов в 2019 году

12:35, 27.12.2019
Казань обогнала Москву в рейтинге самых посещаемых городов в 2019 году
Фото: realnoevremya.ru

Казань оказалась в десятке самых посещаемых городов России в этом году. Столица Татарстана заняла четвертое место в рейтинге, обогнав Москву.

Первое место рейтинга досталось Симферополю, Санкт-Петербург и Краснодар расположились на втором и третьем месте соответственно. Российская столица замкнула пятерку лидеров.

По данным Tvil.ru, в Казани гости в среднем останавливались на 3 ночи и тратили 2160,7 рубля, передает пресс-служба мэрии города.

Ранее Казань вошла в список самых удобных для жизни городов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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