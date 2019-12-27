Казань обогнала Москву в рейтинге самых посещаемых городов в 2019 году
Казань оказалась в десятке самых посещаемых городов России в этом году. Столица Татарстана заняла четвертое место в рейтинге, обогнав Москву.
Первое место рейтинга досталось Симферополю, Санкт-Петербург и Краснодар расположились на втором и третьем месте соответственно. Российская столица замкнула пятерку лидеров.
По данным Tvil.ru, в Казани гости в среднем останавливались на 3 ночи и тратили 2160,7 рубля, передает пресс-служба мэрии города.
Ранее Казань вошла в список самых удобных для жизни городов.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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