Казань обогнала Москву в рейтинге самых посещаемых городов в 2019 году

Казань оказалась в десятке самых посещаемых городов России в этом году. Столица Татарстана заняла четвертое место в рейтинге, обогнав Москву.

Первое место рейтинга досталось Симферополю, Санкт-Петербург и Краснодар расположились на втором и третьем месте соответственно. Российская столица замкнула пятерку лидеров.

По данным Tvil.ru, в Казани гости в среднем останавливались на 3 ночи и тратили 2160,7 рубля, передает пресс-служба мэрии города.



Ранее Казань вошла в список самых удобных для жизни городов.