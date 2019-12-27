На традиционном фото в Instagram Минниханова появился анимированный Санта

Фото: @rusminnikhanov

Традиционное фото утренней площади Свободы в Instagram Рустама Минниханова сегодня появилось с едущим на санях Санта-Клаусом. Фото, как обычно, опубликовано в 6 утра с пожеланием доброго утра.

На анимированном ролике Санта с оленями пересекает площадь Свободы, двигаясь по улице Карла Маркса. Его сани запряжены оленями, а сам он приветственно машет рукой.

Ранее Рустам Минниханов выполнил желание 11-летнего Амирхана, подарив ему полет на вертолете.