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Камилл Гареев уйдет с поста главы пресс-службы КФУ

22:57, 26.12.2019
Камилл Гареев уйдет с поста главы пресс-службы КФУ
Фото: mon.tatarstan.ru

Руководитель пресс-службы ректора КФУ Камилл Гареев покинет свой пост. Эту информацию он подтвердил «Реальному времени».

Сегодня советник ректора КФУ Юрий Алаев сообщил об открывающейся вакансии руководителя пресс-службы.

Напомним, что недавно пресс-службу президента РТ возглавила Лилия Галимова. Руководивший ей до этого Эдуард Хайруллин занял должность замглавы республиканского агентства «Татмедиа».

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