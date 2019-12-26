Камилл Гареев уйдет с поста главы пресс-службы КФУ
Руководитель пресс-службы ректора КФУ Камилл Гареев покинет свой пост. Эту информацию он подтвердил «Реальному времени».
Сегодня советник ректора КФУ Юрий Алаев сообщил об открывающейся вакансии руководителя пресс-службы.
Напомним, что недавно пресс-службу президента РТ возглавила Лилия Галимова. Руководивший ей до этого Эдуард Хайруллин занял должность замглавы республиканского агентства «Татмедиа».
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