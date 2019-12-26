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В Татарстане первый дом с использованием эскроу-счетов получил заключение о соответствии

13:19, 26.12.2019
В Татарстане первый дом с использованием эскроу-счетов получил заключение о соответствии
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане первый многоквартирный дом, построенный с использованием счетов эскроу, получил заключение о соответствии.

Документ был выдан жилому дому №7 жилого комплекса ART City по ул. Н. Ершова в Советском районе Казани. Застройщиком выступает ООО «СЗ «СтройУслуги».

«Указанный объект — первый многоквартирный дом, построенный в Республике Татарстан с использованием счетов эскроу, который получил ЗОС», — передает пресс-служба Минстроя РТ.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Татарстане заключили рекордное количество договоров с использованием эскроу-счетов — более 350.

НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан
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