Соцсети: в «Салават купере» подъезд дома залил кипяток

Фото: кадр видео из соцсети

В подъезде одного из домов микрорайона «Салават купере» прорвало батарею. В результате подъезд залило кипятком так, что не все жители дома смогли выйти из своих квартир.

Видеозапись затопленного подъезда появилась в соцсетях. На кадрах видно, что разрыв трубы произошел на лестничной площадке. Люди звонили в аварийную службу и по номеру 112.

Сантехникам пришлось отключить дом от отопления. Когда его включат, пока неизвестно.

Ранее коммунальные службы Ижевска перекрыли магистральный теплопровод.