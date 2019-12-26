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Соцсети: в «Салават купере» подъезд дома залил кипяток

12:20, 26.12.2019
Соцсети: в «Салават купере» подъезд дома залил кипяток
Фото: кадр видео из соцсети

В подъезде одного из домов микрорайона «Салават купере» прорвало батарею. В результате подъезд залило кипятком так, что не все жители дома смогли выйти из своих квартир.

Видеозапись затопленного подъезда появилась в соцсетях. На кадрах видно, что разрыв трубы произошел на лестничной площадке. Люди звонили в аварийную службу и по номеру 112.

Сантехникам пришлось отключить дом от отопления. Когда его включат, пока неизвестно.

Ранее коммунальные службы Ижевска перекрыли магистральный теплопровод.

Общество Татарстан
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