Соцсети: в «Салават купере» подъезд дома залил кипяток
В подъезде одного из домов микрорайона «Салават купере» прорвало батарею. В результате подъезд залило кипятком так, что не все жители дома смогли выйти из своих квартир.
Видеозапись затопленного подъезда появилась в соцсетях. На кадрах видно, что разрыв трубы произошел на лестничной площадке. Люди звонили в аварийную службу и по номеру 112.
Сантехникам пришлось отключить дом от отопления. Когда его включат, пока неизвестно.
Ранее коммунальные службы Ижевска перекрыли магистральный теплопровод.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым