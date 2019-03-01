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Коммунальщики Ижевска оставили часть домов без воды и тепла из-за прорыва трубы

19:12, 01.03.2019
Коммунальщики Ижевска оставили часть домов без воды и тепла из-за прорыва трубы
Фото: vk.com/typical_izhev

Коммунальные службы Ижевска перекрыли магистральный теплопровод в Октябрьском районе города. В результате часть домов осталась без горячей воды и отопления.

Городские службы ведут ремонт трубопровода, передает ИА «Удмуртия».

«Сейчас перекрыли теплотрассу, выясняем место прорыва. После будет известен фронт работы», — цитирует агентство представителя пресс-службы «Удмуртских коммунальных систем».

Отмечается, что из-за затопления улицы Кирова горячей водой автомобили едут в сторону городка Металлургов только по одной полосе. Городские власти возобновили движение троллейбусов по маршрутам №6 и №9

Въезд и выезд на ул. Нижнюю перекрыт сотрудниками ГИБДД.

Напомним, что сегодня в Ижевске прорвало теплопровод. В результате горячая вода разлилась по улице Кирова.

ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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