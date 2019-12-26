Стало известно, как выросло население Иннополиса в 2019 году

Фото: Гуландам Фатхуллина

Экс-министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, перешедший в этом году на пост заместителя премьер-министра Татарстана по цифровой экономике, рассказал, как изменилось население Иннополиса в 2019 году.



«В этом году в Иннополисе стало на 973 жителя больше, что связано с введением нового жилья. У нас появилось 203 ребенка: 57 — рожденных семьями, проживающими в Иннополисе. Добавлю также, что из 4 451 человека в городе только 30% — жители Татарстана, а все остальные — люди, которые приехали со всех уголков страны и из 34 стран мира».

Шайхутдинов рассказал, почему затормозилось строительство второго технопарка и есть ли вообще необходимость в его запуске. Больше о встрече министра с представителями СМИ — в материале «Реального времени».