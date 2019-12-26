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Стало известно, как выросло население Иннополиса в 2019 году

11:51, 26.12.2019 1
Стало известно, как выросло население Иннополиса в 2019 году
Фото: Гуландам Фатхуллина

Экс-министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, перешедший в этом году на пост заместителя премьер-министра Татарстана по цифровой экономике, рассказал, как изменилось население Иннополиса в 2019 году.

«В этом году в Иннополисе стало на 973 жителя больше, что связано с введением нового жилья. У нас появилось 203 ребенка: 57 — рожденных семьями, проживающими в Иннополисе. Добавлю также, что из 4 451 человека в городе только 30% — жители Татарстана, а все остальные — люди, которые приехали со всех уголков страны и из 34 стран мира».

Шайхутдинов рассказал, почему затормозилось строительство второго технопарка и есть ли вообще необходимость в его запуске. Больше о встрече министра с представителями СМИ — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:18
    Так говорили же, что 150 тысяч человек будет население.
    Это в каком году будет?
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