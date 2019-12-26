Станислав Галиев: «У «Ак Барса» неприятная полоса из поражений, но это делает нас сильнее»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал поражение команды от «Нефтехимика» (1:2 б), ставшей уже третьей подряд в КХЛ.

«Для победы не хватило одного гола. В результативности есть проблема, последние пять-шесть матчей мало забиваем — это вопрос к нам, к нападающим. Лично у меня был сегодня момент, не попал в ворота. Надо использовать эти шансы, выжимать из них все. Ну и над буллитами надо работать.

Недоволен собой и своей результативностью. В прошлой игре было полно моментов — опять же не забил. Исправлять это надо тренировками, работой. Мы готовились к ним, знали, что у них хорошая, молодая команда, быстрая. Они играют в давление и постоянно нацелены на ворота.

Да, у нас сейчас неприятная полоса из поражений. Не знаю, думаю, это делает нас сильнее, сплачивает — нам нужно пройти через эту яму, выйти из нее и улучшать свою игру к плей-офф», — передает слова Галиева пресс-служба клуба.