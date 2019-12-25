Валентин Голубев: «Зенит» знал слабые стороны «Кузбасса» и воспользовался ими»

Волейболист казанского «Зенита» Валентин Голубев поделился впечатлениями от победы в полуфинале Кубка России над «Кузбассом» (3:0).

«Перед полуфиналом мы немного отдохнули, восстановились, перезагрузились. Плюс у нас был очень хороший настрой, и наша общекомандная игра дала о себе знать. Тренировки перед Кубком дали свои плоды, немного скинули усталость и чувствуем себя чуть лучше.

Мы работали над разбором игры соперника, знали их слабые и сильные стороны, постарались использовать их. Готовились к тому, что Полетаев сыграет у «Кузбасса», но в последний момент узнали, что он не сможет сыграть. «Кузбасс» — сейчас это уже не только Витя Полетаев, у них очень хорошая общая игра, хорошие доигровщики. «Кузбасс» несколько матчей провел без Полетаева и очень хорошо смотрелся и без него», — передает слова Голубева корреспондент «Реального времени».