Татьяна Навка: «Я поражена талантом Загитовой. Олимпийскими чемпионами просто так не становятся»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала про впечатления от предпоказа мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором главную роль исполняет фигуристка Алина Загитова.

«В шоу задействовано много людей, колоссальное количество спецэффектов. Все катались по системе, по которой в России никто не катается. У каждого фигуриста есть специальные датчики. Были некоторые трудности, где-то выключался свет, но, когда все заработает, будет еще лучше.

Большое счастье иметь Алину Загитову в нашей команде. Это лучик света, который озарил зал. Алина все схватывает на лету, поражена ее талантом. Олимпийскими чемпионами просто так не становятся. Может ли стать для нее работа в парном катании новой работой? Мы думаем об этом, но люди хотят видеть ее в любом амплуа. Алина еще маленькая, но безумно артистична. Хотелось бы приехать с какой-нибудь сказкой с Алиной в Японии. Пока предложений не поступало, ждем.

Надя Пескова всем рассказывает, в том числе и папе, сюжет сказки. Постоянно об этом думает. Это мило и весело. Сегодня было много детей из малоимущих семей и детских домов. Мы каждый год дарим им сказку», — передает слова Навки Sport24.