Губернатор Нижегородской области объявил 2020-й «годом большого субботника»

Сегодня на Нижегородской ярмарке губернатор региона Глеб Никитин призвал глав муниципалитетов активно включиться в работу по улучшению уровня жизни в регионе.

Он отметил, что регион имеет все ресурсы и возможности для положительных изменений, необходима лишь воля к работе.

— Навести порядок не получится только у тех, у кого нет воли и желания что-то менять. С такими людьми нам не по пути. 2020 год должен стать для Нижегородской области, если хотите, годом большого субботника, — отметил Глеб Никитин.

Никитин попросил включиться в работу всех жителей Нижегородской области.

— Нижегородцы всегда отличались особой любовью к своей земле, к своей малой родине, к защите и сохранению того великого наследия, что нам досталось. Такие люди не сидят сложа руки и не ждут, пока кто-то придет и починит их забор, уберет мусор от дома, — добавил он.