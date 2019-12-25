Промежуточные дивиденды ЛУКОЙЛа выросли в два раза
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов рассказал о производственных и финансовых результатах компании. По словам Алекперова, добыча ЛУКОЙЛа по итогам девяти месяцев выросла на 2%, а промежуточные дивиденды стали в два раза выше уровня 2018 года.
Такие показатели удалось достичь благодаря зарубежным проектам, сказал он в интервью «Коммерсанту».
«По итогам девяти месяцев наша добыча, несмотря на ограничения ОПЕК+ (ограничение на 500 тыс. баррелей в сутки, — прим. ред.), выросла на 2%, в основном за счет зарубежных проектов, которые мы активно развиваем. Экономические показатели компании тоже достаточно позитивны: за январь — сентябрь EBITDA ЛУКОЙЛа выросла на 15%, промежуточные дивиденды, которые акционеры утвердили 3 декабря, практически в два раза выше уровня 2018 года», — сказал глава ЛУКОЙЛа.
По прогнозам компании, рост добычи нефти на ближайшие три года ожидается не меньше 1%.
Ранее Татарстан порекомендовал ЛУКОЙЛу умерить аппетиты. Его уличили в завышении цен на своих АЗС, а глава ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования ТЭР» Роберт Гилязиев прямо призвал автомобилистов не заправляться на заправках этой компании, если те заметят на них повышение цен.
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