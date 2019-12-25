В Татарстане ожидается незначительное похолодание, осадки и гололед

В среду, 25 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Синоптики допускают и гололед.

Ветер южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура составит от -4°С до -9°С, что на несколько градусов ниже показателей вторника. В Казани прогнозируется от -4°С до -7°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться на отметке 6—8 градусов ниже ноля.

На дорогах гололедица, местами сильная.