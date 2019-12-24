Стоматолог назвал самые вредные для зубов напитки

Лондонский врач-стоматолог Кристофер Орр рассказал о вреде различных напитков для здоровья зубов. Как выяснилось, наиболее негативное воздействие на эмаль оказывает не кофе.

Эксперт утверждает, что самыми вредными являются сладкие газированные напитки. Высокая кислотность и сахар разрушают покрытие зубов.

Стоматолог советует употреблять любые газировки с интервалом в полчаса. За это время во рту успевает выработаться слюна, которая защищает зубы.

«Когда вы потягиваете напиток на протяжении нескольких часов, как это бывает на рождественских вечеринках, у вашего организма не остается шансов на это», — цитирует врача «РИА Новости».

Сопоставимый вред зубам наносят и игристые вина, уверен стоматолог. Шампанское или Просекко также обладают повышенной кислотностью за счет углекислого газа. По его словам, самые кислотные вина — белые.

Специалист добавил, что зубам серьезно вредят любые сладкие розовые вина, а также коктейли на основе газировки и крепкого алкоголя.

Чтобы сохранить эмаль, врач призвал пить эти напитки через трубочку и между глотками ополаскивать рот водой.

Ранее медики дали советы по употреблению сладкого.

