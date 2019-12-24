Минниханов рассказал, как изменилась Казань за 20 лет: «Это было немножко… космос»

Президент Татарстана Рустам Минниханов вспомнил, как менялась Казань за последние 20 лет — как при нем, так и при первом президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве.

— 20 лет, в которых ликвидация ветхого жилья, газификация, это же были революционные [решения], как я вам сейчас говорю, все дома приведем в порядок. Допустим, ликвидация ветхого жилья и программа газификации, тогда ситуация была намного хуже, когда выставил наш первый президент Минтимер Шарипович, мы же рядом были, были участниками этого процесса. Это было немножко… космос. Но мы справились с этими задачами, — сказал Минниханов, отвечая на вопрос «Реального времени».

Он также обратил внимание на масштабные изменения, произошедшие в связи с празднованием 100-летия Казани и проведением Универсиады-2013.

— Посмотрите, когда Казань изменилась? Она была средним городом. В 2005 году, когда мы подготовились к тысячелетию Казани, здесь, конечно, и большая федеральная поддержка была, и мы постарались. После этого у нас появилась идея, как сделать республику более узнаваемой. Мы с первого раза не смогли выиграть, со второго — Универсиада. И дальше пошло. На моих глазах колоссальные перемены, с 2005, ну, может, раньше, я в Казань переехал в 1998 году, Казань по-другому видят. И вот 2013 год, Казань перекопана, люди жалуются, но вот наступает 6 июля, и все другое. То есть вот эти два события сильно дали толчок Казани, — продолжил глава Татарстана

Помимо Казани, Минниханов отметил положительные изменения и в других знаковых для Татарстана местах — например, в Болгаре.

— Болгар тоже изменился благодаря Фонду возрождения, Минтимеру Шариповичу надо сказать спасибо. Он, когда оставил свой пост, сказал: «Я буду заниматься этой темой». И за 7—8 лет проделана огромная работа, два объекта вошли в список исторического наследия ЮНЕСКО.