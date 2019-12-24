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Минниханов отметил экономический рост в Татарстане по итогам года

12:58, 24.12.2019
Минниханов отметил экономический рост в Татарстане по итогам года

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями республиканских СМИ отметил положительный рост во многих сферах экономики республики.

— В целом хотел бы сказать, что год мы завершаем нормально. У нас и по экономике, по ВРП, промышленной продукции, рост есть по произведенной сельхозпродукции, — сообщил Минниханов.

Также президент отметил, что сейчас у республики есть экономические возможности инвестировать в те направления, которые улучшают качество жизни, — к примеру, строительство дорог.

ОбществоВласть Татарстан
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