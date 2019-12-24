Госсовет РТ одобрил создание зеленого пояса Казани

Фото: Инна Серова

Создание лесопаркового зеленого пояса Казани площадью 3 266,14 гектара одобрили депутаты Госсовета Республики Татарстан. Соответствующее постановление принято сегодня на шестой, заключительной в 2019 году сессии республиканского парламента.

Исполкому Казани рекомендовано представить в Кабинет министров предложения по границам лесопаркового зеленого пояса города Казани, включающие в себя текстовое и графическое описание границ, перечень географических координат характерных точек границ или перечень координат этих точек в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.



Ранее «Реальное время» сообщало, что Госсовет Татарстана расширил список мест, где нельзя митинговать.