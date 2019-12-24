Николай Цулыгин: «Шесть матчей с «Ак Барсом» в сезоне — многовато»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3от).

«Четыре матча с «Ак Барсом» — нормально, шесть — многовато. Но куда им деваться? Надо выходить и набирать очки. Хоккей — это не только работа, но и удовольствие для ребят. Вам со стороны виднее, но мне кажется, что обе команды бились и показали хороший хоккей.

Метсола, как и Панин, сегодня не сыграл из-за болезни. На Кубок Шпенглера он вряд ли приедет. Мы проконсультируемся с доктором и решим, кто останется в Давосе, а кто вернется восстанавливаться в Уфу.

Победы всегда важны, приносят эмоции. У нас до этого были неплохие игры, но мы проигрывали в концовках, в одну шайбу. У каждого в большинстве есть свои обязанности. Гиматов играет на пятаке, и у него получается», — передает слова Цулыгина «Чемпионат».