В Татарстане выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

В Татарстане выдали первый кредит для бизнеса под залог интеллектуальной собственности. Поручителем по займу выступил Гарантийный фонд РТ.

Компанией, которая получила кредит под залог интеллектуальной собственности, стала «НЕКСТ инжиниринг». Фирма занимается проектированием, изготовлением и поставкой информационно-управляющих систем для крупных промышленных предприятий. Для пополнения оборотных средств компания получила кредит в 18 млн рублей в банке «Открытие», передает РБК.

Выдача кредита под залог интеллектуальной собственности в Татарстане проводится впервые. По словам главы Гарантийного фонда РТ, это отличная возможность предпринимателям привлечь займы, если у них нет других активов.

В будущем году Гарантийный фонд планирует выдать четыре кредита под разработки бизнеса. Это позволит Татарстану развивать крупные проекты в сфере информационных технологий и стартапы.