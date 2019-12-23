На скандально известную мать из Челнов завели еще одно уголовное дело за нападение на полицейского

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На многодетную мать из Татарстана Агину Алтынбаеву, известную в интернете скандальными роликами с участием малолетних детей, возбудили еще одно уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.



По версии следствия, Алтынбаева, находясь в отделе полиции Мамадыша, порвала административные протоколы, составленные в отношении ее, ударила по руке и толкнула сотрудницу полиции.

На этом женщина не успокоилась, а разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы. В результате сотрудница полиции получила телесные повреждения, передает пресс-служба Следственного комитета РТ.

Ранее в отношении Алтынбаевой возбудили уголовные дела по статьям «Оставление в опасности», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».