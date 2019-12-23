Новости общества

16:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На скандально известную мать из Челнов завели еще одно уголовное дело за нападение на полицейского

15:43, 23.12.2019
На скандально известную мать из Челнов завели еще одно уголовное дело за нападение на полицейского
Фото: кадры из соцсетей

На многодетную мать из Татарстана Агину Алтынбаеву, известную в интернете скандальными роликами с участием малолетних детей, возбудили еще одно уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, Алтынбаева, находясь в отделе полиции Мамадыша, порвала административные протоколы, составленные в отношении ее, ударила по руке и толкнула сотрудницу полиции.

На этом женщина не успокоилась, а разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы. В результате сотрудница полиции получила телесные повреждения, передает пресс-служба Следственного комитета РТ.

Ранее в отношении Алтынбаевой возбудили уголовные дела по статьям «Оставление в опасности», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров