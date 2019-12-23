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В Москве издана монография заместителя председателя Верховного суда РТ

08:27, 23.12.2019
В Москве издана монография заместителя председателя Верховного суда РТ

Издательство «Проспект» опубликовало монографию заместителя председателя Верховного суда Республики Татарстан Максима Беляева «Судебные решения в российском уголовном процессе: теоретические основы, законодательство и практика».

Книга посвящена проблеме обеспечения качества судебных решений. В своей работе Беляев переосмысливает требования к решениям судей, анализирует механизм и выделяет модели принятия решений. В книге затрагиваются вопросы процессуальной регламентации порядка. Работа предназначена для преподавателей юридических вузов, научных работников, судей, следователей, прокуроров, адвокатов, студентов и аспирантов.

Общество Татарстан
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