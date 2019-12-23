В Москве издана монография заместителя председателя Верховного суда РТ
Издательство «Проспект» опубликовало монографию заместителя председателя Верховного суда Республики Татарстан Максима Беляева «Судебные решения в российском уголовном процессе: теоретические основы, законодательство и практика».
Книга посвящена проблеме обеспечения качества судебных решений. В своей работе Беляев переосмысливает требования к решениям судей, анализирует механизм и выделяет модели принятия решений. В книге затрагиваются вопросы процессуальной регламентации порядка. Работа предназначена для преподавателей юридических вузов, научных работников, судей, следователей, прокуроров, адвокатов, студентов и аспирантов.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым