Motorola перенесла выход обновленной раскладушки из-за высокого спроса
Компания Motorola отложила выход нового смартфона, выполненного в культовом дизайне раскладушки Razr. Производитель объясняет свое решение высоким спросом на гаджет.
Запуск пришлось перенести, чтобы успеть выпустить необходимое количество гаджетов, передает News.ru. Компания обещает не откладывать его надолго.
Ранее сообщалось, что Motorola представит обновленную раскладушку Razr, которая получит гибкий экран.ТехнологииIT
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