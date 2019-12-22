Путин и Медведев поздравили энергетиков с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин подписал телеграмму с поздравлениями на День энергетика. Свое внимание работникам энергетического комплекса выказал и глава правительства Дмитрий Медведев.

«Отечественный электроэнергетический комплекс, включающий более тысячи электрических станций, по праву считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире. Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу», — говорится в президентской телеграмме.

Путин назвал главными задачами энергетиков сегодня: обновление сферы за счет новых технологий, внедрение «зеленых» инноваций и обеспечение бесперебойного энергоснабжения.

Свое поздравление опубликовал и премьер-министр. Медведев подчеркнул, что энергетическая система обеспечивает рост экономики и промышленности страны.

«Ваш труд позволил создать в России энергетику XXI века. Отрасль, которая играет ключевую роль в жизни нашей большой страны и каждого человека», — говорится в послании, опубликованном на сайте кабмина.