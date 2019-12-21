Сумма инвестиций в АПК Татарстана составила 140 млрд рублей

За пять лет сумма инвестиций в АПК Татарстана составила 140 млрд рублей, в том числе в сельское хозяйство — 96 млрд, в перерабатывающую промышленность — 44 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

За последние пять лет в эксплуатацию было введено 28 современных молочных комплексов на 30 тыс. голов дойного стада, денежная выручка от производства молока увеличилась до 25 млрд рублей в год.

«В ближайшие 2 года планируется ввести в эксплуатацию еще 24 молочных комплекса на 17 тыс. коров. Реализация данных проектов с объемом инвестиций около 20 млрд рублей позволит республике выйти на уровень 2 млн тонн молока в год», — сообщил Зяббаров.

Кроме того, ежегодно сельхозформирования закупают техники на 5 млрд рублей, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что холдинг «Агросила» планирует в 2020 году начать поставлять свою продукцию в Китай и намеревается выйти на рынок Малайзии.

