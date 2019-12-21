На съемках американского шоу Санта Клаус разгромил студию

Санта-Клаус устроил погром в студии вечернего ток-шоу «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» на американском телеканале CBS. Видео опубликовано на YouTube.

Когда телеведущий начал приветствовать гостей шоу, его прервал комик Ян Кармел, переодетый в Санту.

На вопрос, что здесь делает сказочный герой, тот ответил, что пришел пожелать счастливого Рождества и вручить подарки публике.

После этого актер начал раздавать леденцы. Однако ведущий перебивал его и просил «ускорить процесс», потому что надо отснять выпуск передачи, так как времени на это очень мало и «Рождество еще не наступило». Санта расстроился и собрался уходить, однако ведущий заявил, что ему не нужна конфета, что очень разозлило сказочного персонажа.

Он швырнул миску с попкорном, которая стояла рядом. После Санта Клаус перевернул кожаные кресла, разбил телевизор и расшвырял наряженные елки, а когда успокоился, сел на диван и стал доедать попкорн.

Предновогоднюю шутку оценили пользователи.

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