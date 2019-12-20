Кредиторы казанской «Горпечати» решили завершить банкротство сети
Кредиторы казанской сети газетных киосков «Горпечать», обанкротившейся в 2017 году, решили завершить процедуру конкурсного производства.
На собрании кредиторов оставшиеся активы сети признаны неликвидными. Принято решение обратиться в суд для завершения банкротства.
«Обязать конкурсного управляющего обратиться с ходатайством в арбитражный суд о завершении конкурсного производства (не позднее 01 февраля 2020 г.)», — говорится в сообщении конкурсного управляющего, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.
Напомним, что инициатором банкротства сети выступило ООО «Агентство розничной торговли «Альянс», долг «Горпечати» перед которым составил 11,2 млн рублей.Бизнес Татарстан
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