Сельских врачей предложили освободить от подоходного налога

Депутат Государственной думы Василий Власов выступил за освобождение сельских врачей от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с зарплаты. Предложение он направил главе Минфина РФ Антону Силуанову.

«Со своей стороны считаю необходимым полностью освободить врачей, работающих в отдаленных районах нашей страны и в сельской местности, от уплаты налога на доход за выполнение своих трудовых обязанностей», — передают текст письма «Известия».

Подоходный налог для работающих граждан составляет 13%. НДФЛ не облагаются ряд льготных выплат. Также с 1 января не будут облагаться компенсационные выплаты по программе «Земский доктор».