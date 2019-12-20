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Сельских врачей предложили освободить от подоходного налога

10:52, 20.12.2019
Сельских врачей предложили освободить от подоходного налога
Фото: pixabay.com

Депутат Государственной думы Василий Власов выступил за освобождение сельских врачей от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с зарплаты. Предложение он направил главе Минфина РФ Антону Силуанову.

«Со своей стороны считаю необходимым полностью освободить врачей, работающих в отдаленных районах нашей страны и в сельской местности, от уплаты налога на доход за выполнение своих трудовых обязанностей», — передают текст письма «Известия».

Подоходный налог для работающих граждан составляет 13%. НДФЛ не облагаются ряд льготных выплат. Также с 1 января не будут облагаться компенсационные выплаты по программе «Земский доктор».

Общество Татарстан
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