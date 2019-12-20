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День в истории: презентация лампы накаливания, День ФСБ, Международный день солидарности людей

01:25, 20.12.2019
День в истории: презентация лампы накаливания, День ФСБ, Международный день солидарности людей
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 20 декабря. В этот день отмечают:

  • День работника органов безопасности (День ФСБ).
  • День карманных вселенных.
  • Международный день солидарности людей.

В этот день произошли следующие события:

  • 1699 год — подписан указ Петра I о переносе с 1 сентября на 1 января празднования Нового года в России.
  • 1879 год — в США состоялась презентация работы лампы накаливания.
  • 2000 год — парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

Родились:

  • 1891 год — Мария Скобцова — русская поэтесса, монахиня, святая.
  • 1898 год — Алексей Баландин — советский химик, основатель отечественной научной школы в области катализа.
  • 1910 год — Хелена Майер — немецкая фехтовальщица, олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

  • 1929 год — Эмиль Лубе — французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции.
  • 1982 год — Артур Рубинштейн — польский и американский пианист.
  • 1941 год — Игорь Северянин — русский поэт «Серебряного века», переводчик.
  • 1984 год — Дмитрий Устинов — советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза.
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