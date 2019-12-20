День в истории: презентация лампы накаливания, День ФСБ, Международный день солидарности людей
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 20 декабря. В этот день отмечают:
- День работника органов безопасности (День ФСБ).
- День карманных вселенных.
- Международный день солидарности людей.
В этот день произошли следующие события:
- 1699 год — подписан указ Петра I о переносе с 1 сентября на 1 января празднования Нового года в России.
- 1879 год — в США состоялась презентация работы лампы накаливания.
- 2000 год — парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.
Родились:
- 1891 год — Мария Скобцова — русская поэтесса, монахиня, святая.
- 1898 год — Алексей Баландин — советский химик, основатель отечественной научной школы в области катализа.
- 1910 год — Хелена Майер — немецкая фехтовальщица, олимпийская чемпионка.
Ушли из жизни:
- 1929 год — Эмиль Лубе — французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции.
- 1982 год — Артур Рубинштейн — польский и американский пианист.
- 1941 год — Игорь Северянин — русский поэт «Серебряного века», переводчик.
- 1984 год — Дмитрий Устинов — советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза.
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