Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, сильный ветер и до -5 градусов

В пятницу, 20 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидаются осади в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах возможна метель. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный сильный местами порывами до 17-22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем составит от 0°С до -5°С. В Казани днем ожидается от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -1°С до -3°С.