Распоряжение Минниханова о выходном действует для сотрудников госслужбы

Фото: пресс-служба президента РТ

Распоряжение о выходном 31 декабря, которое подписал президент республики Рустам Минниханов действует для сотрудников госслужбы. Для остальных вопрос выходного дня 31 декабря остается в рамках рекомендации. Об этом заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«В обязательном порядке выходной день 31 декабря можно организовать при принятии закона. Но так как принять его не успеваем, есть распоряжение президента РТ, касающееся сотрудников госслужбы. Для всех других есть рекомендации со стороны Минниханова», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

По данным Галимовой, свыше 260 тыс. человек приняли участие в опросе Минниханова в «Инстаграме». Еще 208 тысяч пользователей — в «ВКонтакте». Большинство поддержало инициативу объявить выходным днем 31 декабря.