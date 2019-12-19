Путин: Ленин развалил страну, но должен остаться в мавзолее
Президент РФ Владимир Путин считает, что Владимир Ленин заложил распад России, проведя реформу территориального деления.
«Этносы были привязаны к территориям и получили право выхода из состава страны. Но территории были «нарезаны» так, что не всегда совпадали», — сказал Путин. Он убежден, что это деление до сих пор вызывает споры между народами.
При этом выносить тело Ленина из мавзолея не надо.ОбществоВласть
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