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Путин: Ленин развалил страну, но должен остаться в мавзолее

13:08, 19.12.2019
Путин: Ленин развалил страну, но должен остаться в мавзолее

Президент РФ Владимир Путин считает, что Владимир Ленин заложил распад России, проведя реформу территориального деления.

«Этносы были привязаны к территориям и получили право выхода из состава страны. Но территории были «нарезаны» так, что не всегда совпадали», — сказал Путин. Он убежден, что это деление до сих пор вызывает споры между народами.

При этом выносить тело Ленина из мавзолея не надо.

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