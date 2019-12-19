«Горводзеленхоз» Казани закупает саженцы на 66 млн рублей

Фото: Илья Репин

МУП Казани «Горводзеленхоз» разместило тендер на поставку 1 943 саженцев крупномерных лип для посадки на зеленых зонах в 2020 году. Начальная цена составляет 66 млн рублей. В среднем одно дерево обойдется в 34 тыс. рублей.

Согласно данным закупки, деревья должны доставить в период с 30 марта по 6 апреля 2020 года. К деревьям предъявляются строгие требования соответствия. Так, липам сортов «Паллида», «Рубра», «Оребро», «Фастигиата», «Тип текериш» и «Гринспайер» должно быть не более 12 лет, высота их должна составлять 4,55 метра. Ствол на уровне 1 метра не должен превышать в обхвате 40 см.

Ранее сообщалось, что Аметьевской магистрали улучшат «эстетический вид» с помощью 4 000 зеленых насаждений.