Сотрудникам ГИБДД Татарстана вручили 39 новых машин

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил сотрудникам ГИБДД ключи от 39 новых служебных автомобилей марки Skoda Octavia.

По его словам, республика выделяет из бюджета средства на содержание 165 муниципальных служащих, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Также в этом году президентом Татарстана принято решение об оказании мер социальной поддержки сотрудников дорожно-патрульной службы», — добавил глава правительства РТ.

Ранее в ГИБДД Татарстана рассказали, как чаще всего происходят смертельные ДТП.