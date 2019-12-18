Казанская елка стала одной из самых высоких в России

Елка, которая будет установлена у Центра семьи «Казан», заняла третье место в рейтинге самых высоких в России. Высота ели составляет 35 метров.

Лидерами списка стали елки в Красноярске (высота 55 метров) и Екатеринбурге (50 м). В топ-10 также вошли Барнаул (32 м), Тула (32 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м), сообщает «ТурСтат».

Отмечается, что только в Москве и Уфе установлены живые елки.

Ранее в мэрии Казани анонсировали открытие главной елки города. Главная праздничная площадка с 35-метровой елкой и ледовым городком откроется 27 декабря в 18.00 у Центра семьи «Казан».