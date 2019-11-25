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Минобороны России получит первый Ту-160М, строящийся на казанском заводе, в 2021 году

10:58, 25.11.2019
Минобороны России получит первый Ту-160М, строящийся на казанском заводе, в 2021 году
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство обороны России получит первый построенный «с нуля» глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в 2021 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ПАО «Туполев» Александра Конюхова. Самолет строится на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.

Напомним, 25 января 2018 года российское Минобороны в присутствии Владимира Путина подписало с ПАО «Туполев» контракт на 160 млрд рублей, предполагающий постройку в Казани до 2027 года десяти новых бомбардировщиков Ту-160М. Согласно ранее озвученной информации, полет первой из этих машин может состояться в 2021 году, а поставки начнутся в 2023-м.

На Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова уже завершили изготовление первого мотоотсека стратегического ракетоносца и подготовили к отправке на КАЗ.

ПромышленностьОПК Татарстан
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