В Татарстане появится портал содействия строительству

В Татарстане появится портал содействия строительству, который позволит застройщику увидеть весь цикл строительства — от подачи уведомления о начале стройки до регистрации права собственности на готовый объект.

«У нас в планах запустить специализированный портал содействия строительству, который должен помочь решить основные проблемы застройщика. Сейчас от этапа получения градостроительного плана земельного участка до получения адреса застройщик совершает около 93 визитов в различные учреждения и тратит на это примерно 279 часов личного времени», — отметил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Так, на портале застройщик сможет подать необходимые документы в электронном виде и отслеживать статус их рассмотрения и согласования. Помимо этого, на портале планируется разработка маркетплейса, где будет реализован каталог услуг, возможность выбора подрядчика или кадастрового инженера и заключения договора в электронном виде, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Ранее сообщалось, что татарстанских IT-специалистов попросят взломать сайт госуслуг.