В Казани ночью 250 единиц спецтехники задействуют в уборке снега

В Казани в ночь на 18 декабря для уборки городских улиц задействуют 50 рабочих и 250 единиц техники.

Чистить улицы от снега будут 91 комбинированная дорожная машина (КДМ), 37 самосвалов, 69 тракторных щеток, 27 фронтальных погрузчиков, 13 минипогрузчиков «Барсик» и другие.

Вывоз снега запланирован со следующих участков улиц: Бассейная, Батурина, Баумана, Большая Красная, Горького, Дзержинского, Достоевского, Дубравная, Ершова, Касаткина, Кремлевская, Лобачевского, Карла Маркса, Театральная, Федосеевская, Чернышевского, Чехова, Япеева, а также с площади Свободы.

Водителей просят не ставить свои машины вдоль проезжей части, так как это может помешать работе спецтехники, передает пресс-служба мэрии Казани.