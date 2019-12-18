Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь, туман и до +2 градусов

В среду, 18 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег, мокрый снег и дождь, в отдельных районах возможен гололед, местами сильный. В отдельных районах возможен туман.

Ветер юго-западный, западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем составит от -2°С до +2°С. В Казани днем ожидается от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -2°С.

